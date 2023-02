Caldaie a gas verso il divieto. Cosa sta succedendo veramente (Di sabato 25 febbraio 2023) A partire dal 2025 è possibile che scatti il divieto che riguarda l’installazione delle Caldaie a gas. Questo divieto riguarda i nuovi immobili e quelli in costruzione. Inoltre potrebbe entrare in vigore lo stop agli incentivi per quanto riguarda l’acquisto di questo genere di dispositivi. Quello che va stabilito è che l’obiettivo dell’UE è proprio quello di rendere le case degli europei più sostenibili e più efficienti dal punto di vista energetico. – FormatonewsA questo punto si parla dell’uso dei sistemi di riscaldamento che sono alimentati da fonti fossili, quindi parliamo di Caldaie che sono quindi a combustione. Queste sembra saranno progressivamente eliminate e quindi si assiste a una sostituzione con un qualCosa di simile ma che risulta essere comunque meno inquinante. Non ... Leggi su formatonews (Di sabato 25 febbraio 2023) A partire dal 2025 è possibile che scatti ilche riguarda l’installazione dellea gas. Questoriguarda i nuovi immobili e quelli in costruzione. Inoltre potrebbe entrare in vigore lo stop agli incentivi per quanto riguarda l’acquisto di questo genere di dispositivi. Quello che va stabilito è che l’obiettivo dell’UE è proprio quello di rendere le case degli europei più sostenibili e più efficienti dal punto di vista energetico. – FormatonewsA questo punto si parla dell’uso dei sistemi di riscaldamento che sono alimentati da fonti fossili, quindi parliamo diche sono quindi a combustione. Queste sembra saranno progressivamente eliminate e quindi si assiste a una sostituzione con un qualdi simile ma che risulta essere comunque meno inquinante. Non ...

