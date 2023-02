Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Smalling-Roma: sì al rinnovo, ma serve uno sforzo! L'Inter è attenta - CdS - - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Roma. Quattro club di Premier League su Smalling - linformatore11 : L' Edicola dello Sport #italia #qs #ilromanista #calcio #calciofemminile #seriea #serieb #seriec #ciclismo #f1… - linformatore11 : L' Edicola dello Sport #italia #qs #ilromanista #calcio #calciofemminile #seriea #serieb #seriec #ciclismo #f1… - linformatore11 : L' Edicola dello Sport #italia #qs #ilromanista #calcio #calciofemminile #seriea #serieb #seriec #ciclismo #f1… -

Secondo quanto scrive il sito 90min, il giocatore dellafarebbe infatti gola a Fulham, Everton, Leicester e West Ham. Il 33enne difensore giallorosso è in scadenza di contratto. Nell'ambito ...Approfondimento sul Napoli, considerato un modello di gestione, e, in casa, sul rinnovo di Dybala. In Spagna è il giorno del derby di Madrid tra Real e Atletico, in Francia cresce la polemica ...

Calciomercato: Roma. Quattro club di Premier League su Smalling Tiscali

Calciomercato Roma, sarà lui l'erede di Zaniolo | Già gioca nel nostro campionato - Romanista Romanista

C’è la telefonata di Mourinho: colpo gratis dal Real Madrid CalcioMercato.it

Scambio a sorpresa: la Roma si prende il centrocampista - CalciomercatoWeb.it - News di calciomercato Calcio mercato web

Calciomercato: via dalla Roma, nel suo futuro ancora la Serie A CalcioMercato24.com

Per la stampa britannica Fulham, Everton, Leicester e West Ham pensano al centrale giallorosso LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Almeno quattro ...Chris Smalling potrebbe restare ancora a lungo alla Roma: dal centrale sono arrivati importanti segnali d’apertura in chiave rinnovo ...