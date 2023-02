Calciomercato, l’Atletico di Simeone pesca in Serie A: tris di nomi a sorpresa (Di sabato 25 febbraio 2023) In questo weekend si sta disputando il ventiquattresimo turno di Serie A. Intanto non solo calcio, ma c’è spazio anche al Calciomercato. Questo sabato ha aperto il ventiquattresimo turno di Serie A, giornata di campionato iniziata con due anticipi. Nel primo anticipo il Napoli di Luciano Spalletti ha continuato sulla solita scia ed ha espugnato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 febbraio 2023) In questo weekend si sta disputando il ventiquattresimo turno diA. Intanto non solo calcio, ma c’è spazio anche al. Questo sabato ha aperto il ventiquattresimo turno diA, giornata di campionato iniziata con due anticipi. Nel primo anticipo il Napoli di Luciano Spalletti ha continuato sulla solita scia ed ha espugnato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Barcellona e #AtleticoMadrid hanno trovato l'accordo per Joao Felix - serieAnews_com : #Calciomercato - L'#AtleticoMadrid guarda in #SerieA e in casa #Lecce: un osservatore a guardare #Hjulmand,… - sportli26181512 : Chelsea, Joao Felix vuole rimanere: 'All'Atletico non cantavano mai per me': Joao Felix vuole solo il Chelsea. L'at… - cmdotcom : #Liga: l'#AtleticoMadrid di #Simeone in 10 passa in vantaggio, ma #Ancelotti pesca un 2004 che salva il #RealMadrid… - calciomercatoit : ?? L'indiscrezione dalla Spagna sull'interesse dell'#Atletico per #Vlahovic: pronti 50 milioni più #Depay -