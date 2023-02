Calciomercato Inter, Thuram offerto al Barcellona (Di sabato 25 febbraio 2023) Calciomercato Inter, anche il Barcellona è su Marcus Thuram: il club avrebbe il favore del calciatore che si sarebbe offerto In casa Inter tiene banco il nome di Marcus Thuram per il prossimo Calciomercato. L’attaccante francese lascerà il ‘Gladbach in estate, ma ancora non si sa dove giocherà la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, anche il Barcellona potrebbe essere Interessato e ha il favore del calciatore, come rivelato dal padre Lillian, arrivando ad offrirsi ai catalani. Su di lui non solo i nerazzurri e blaugrana, ma anche Atletico Madrid, Chelsea, Manchester United, PSG e Bayern Monaco. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU InterNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023), anche ilè su Marcus: il club avrebbe il favore del calciatore che si sarebbeIn casatiene banco il nome di Marcusper il prossimo. L’attaccante francese lascerà il ‘Gladbach in estate, ma ancora non si sa dove giocherà la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, anche ilpotrebbe essereessato e ha il favore del calciatore, come rivelato dal padre Lillian, arrivando ad offrirsi ai catalani. Su di lui non solo i nerazzurri e blaugrana, ma anche Atletico Madrid, Chelsea, Manchester United, PSG e Bayern Monaco. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Inter-Calhanoglu, fumata bianca per il rinnovo: accordo raggiuto, i dettagli - cmdotcom : #Inter, #Inzaghi senza limiti: 'Possiamo vincere la Champions' - sportface2016 : #Inter Calciomercato: Dumfries verso la cessione, Buchanan in pole per sostituirlo - tuttointer24 : Calciomercato Inter, concorrenza per Thuram: una big spagnola ostacola Marotta ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - inter_calciomer : #Spalletti colui che diede vita al #brozovic 2.0 ?? ha stravolto la sua carriera piazzandolo al centro del suo prog… -