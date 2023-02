Calciomercato Inter, Ausilio visiona il post Skriniar: la situazione (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Inter ha vinto l’andata contro il Porto, ma Ausilio è già attivo in sede di Calciomercato per cercare di prendere il sostituto di Skriniar. Dopo la vittoria contro l’Udinese di Andrea Sottil, l’Inter di Simone Inzaghi si è ripetuta anche in Champions League. I nerazzurri, infatti, hanno battuto mercoledì scorso il Porto dell’ex Interista Sergio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 febbraio 2023) L’ha vinto l’andata contro il Porto, maè già attivo in sede diper cercare di prendere il sostituto di. Dopo la vittoria contro l’Udinese di Andrea Sottil, l’di Simone Inzaghi si è ripetuta anche in Champions League. I nerazzurri, infatti, hanno battuto mercoledì scorso il Porto dell’exista Sergio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Inter-Calhanoglu, fumata bianca per il rinnovo: accordo raggiuto, i dettagli - cmdotcom : #Inter, #Inzaghi senza limiti: 'Possiamo vincere la Champions' - fcin1908it : CM – Il Liverpool piomba su Barella: “L’Inter fissa il prezzo e ha due certezze” - sportli26181512 : Bologna, i convocati per l'Inter: la decisione su Arnautovic, assente Zirkzee: Thiago Motta, allenatore del Bologna… - Luxgraph : Messi e il futuro: il rinnovo con il Psg non si sblocca, la lista dei pretendenti -