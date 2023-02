Calciomercato.com – LIVE Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: la scelta tra Zielinski ed Elmas, out Caputo | Primapagina (Di sabato 25 febbraio 2023) 2023-02-25 17:53:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Il Napoli capolista apre la 24esima giornata di Serie A: gli uomini di Spalletti sono di scena al Castellani di Empoli contro i toscani che stanno conducendo un’ottima stagione, saldamente al di sopra della zona rossa. Nel turno precedente, Osimhen e compagni hanno battuto a domicilio il Sassuolo, mentre la banda Zanetti è uscita con un punto dal Franchi di Firenze. Nella formazione dei campani c’è Zielinski e non Elmas, mentre non ce la fa Caputo nell’Empoli, non è al meglio della forma. Esordisce dal 1? Piccoli. LE STATISTICHE L’Empoli è una delle due formazioni che nelle ultime due stagioni di Serie A è ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 febbraio 2023) 2023-02-25 17:53:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Ilcapolista apre la 24esima giornata di Serie A: gli uomini di Spalletti sono di scena al Castellani dicontro i toscani che stanno conducendo un’ottima stagione, saldamente al di sopra della zona rossa. Nel turno precedente, Osimhen e compagni hanno battuto a domicilio il Sassuolo, mentre la banda Zanetti è uscita con un punto dal Franchi di Firenze. Nella formazione dei campani c’èe non, mentre non ce la fanell’, non è al meglio della forma. Esordisce dal 1? Piccoli. LE STATISTICHE L’è una delle dueche nelle ultime due stagioni di Serie A è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Juve, l'inchiesta Prisma tiene banco in Europa. Il ds del Friburgo: 'Ho parlato con Pessotto, i punti saranno rest… - cmdotcom : La Juve vince ancora lo scudetto degli sponsor. E tutta la Serie A ci guadagna - cmdotcom : Plusvalenze #Juve: Sassuolo 'squadra parcheggio', gli accordi taciti con l'#Atalanta. Da #Demiral e #Romero, le ope… - sportli26181512 : Cristiano Ronaldo è una macchina! Tripletta in un tempo, tifosi dell'Al-Nassr in delirio: Non smette di stupire Cri… - TUTTOB1 : ESCLUSIVA TB - Schira: 'Ternana, valutazioni in corso per il ritorno di Lucarelli' -