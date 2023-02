Calcio: Serie A, quote da 1 per Milan-Atalanta, Napoli e Inter puntano alla vittoria (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - Allontanata la sconfitta nel derby e la crisi di inizio anno, il Milan riparte dai tre 1-0 consecutivi tra campionato e Champions. Al Meazza, i rossoneri ospitano l'Atalanta e cercano un altro successo per non perdere di vista il secondo posto occupato dall'Inter. Dietro ai campioni d'Italia c'è proprio la squadra di Gian Piero Gasperini, ancora in corsa per la qualificazione in Champions League. I betting analyst di Stanleybet.it vedono avanti gli uomini di Pioli, con il successo offerto a 2,15 contro il «2» a 3,30. Poco più alta la quota del segno «X», fissata a 3,40. Il Goal prevale nettamente a 1,68, mentre il No Goal si gioca a 2,05. Maggiore equilibrio invece tra Under, a 1,88, e Over a 1,82. Le ultime tre vittorie del Milan sono arrivate con tre marcatori diversi: stavolta i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - Allontanata la sconfitta nel derby e la crisi di inizio anno, ilriparte dai tre 1-0 consecutivi tra campionato e Champions. Al Meazza, i rossoneri ospitano l'e cercano un altro successo per non perdere di vista il secondo posto occupato dall'. Dietro ai campioni d'Italia c'è proprio la squadra di Gian Piero Gasperini, ancora in corsa per la qualificazione in Champions League. I betting analyst di Stanleybet.it vedono avanti gli uomini di Pioli, con il successo offerto a 2,15 contro il «2» a 3,30. Poco più alta la quota del segno «X», fissata a 3,40. Il Goal prevale nettamente a 1,68, mentre il No Goal si gioca a 2,05. Maggiore equilibrio invece tra Under, a 1,88, e Over a 1,82. Le ultime tre vittorie delsono arrivate con tre marcatori diversi: stavolta i ...

