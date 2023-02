Calcio | Serie A | Lecce-Sassuolo 0-1 | Kristian Thorstvedt decide la sfida al Via del Mare

(Di sabato 25 febbraio 2023) Calato il sipario al Via delnell’incontro del 24° turno diA 2022-2023 tra. I nero-verdi hanno espugnato il rettangolo verde salentino con un gol del norvegeseal 65?, su assist di Domenico Berardi. Con questo risultato, la formazione allenata da Alessio Dionisi si è portata in tredicesima posizione 27 punti, agganciando proprio la squadra di Marco Baroni in graduatoria. PRIMO TEMPO – I padroni di casa hanno puntato sul 4-3-3: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Maleh, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Banda. Ha risposto ilcon un assetto speculare: Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Bajrami. Dopo una breve fase di studio, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Inchiesta Prisma, ecco tutti gli affari attenzionati dai Pm di Torino e girati alle rispettive procure di competenz… - Gazzetta_it : Nuovo stadio, che succede? Il #Milan va da solo, l'#Inter si infuria - MaxNerozzi : Juve, nel mirino gli accordi sul riacquisto: rischiano altri 6 club «amici», ecco quali sono - ParmaLiveTweet : Serie A, al Sassuolo basta un gol da calcio piazzato. Lecce sconfitto - fastenseat : @fisalpine @palisadestahoe @AlexPinturault Ringraziamo @RaiPlay e @RaiSport dove probabilmente l’operatore dello st… -

Stefano Bandecchi , presidente della Ternana , è stato il protagonista di un sabato folle dopo la sconfitta col Cittadella inB . Ma non ha fatto nulla per nascondere l'accaduto, anzi lo ha ......45 Braga - Fiorentina 0 - 4 21:00 Lazio - CFR Cluj 1 - 0 21:00 AEK Larnaka - Dnipro - 1 1 - 0 21:00 Sheriff - Partizan 0 - 1 21:00 Ludogorets - RSC Anderlecht 1 - 0A 20:45 Sassuolo - ...

Calcio: Serie A, Empoli-Napoli 0-2 alla fine del primo tempo Affaritaliani.it

Empoli-Napoli 0-2: gol e highlights. Autorete di Ismajli e raddoppio di Osimhen Sky Sport

Empoli - Napoli live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Lecce - Sassuolo (0-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Lecce - Sassuolo live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Il Lecce, versione brutta copia di se stesso, cede in casa al Sassuolo, che aggancia i giallorossi a quota 27 in classifica. Al Via del Mare, per l'anticipo serale di Serie A, va in scena ...Calato il sipario al Via del Mare nell’incontro del 24° turno di Serie A 2022-2023 tra Lecce e Sassuolo. I nero-verdi hanno espugnato il rettangolo verde salentino con un gol del norvegese Kristian Th ...