Calcio | Serie A | Empoli-Napoli 0-2**

(Di sabato 25 febbraio 2023), 25 feb. - (Adnkronos) - Ilbatte 2-0 l'nell'anticipo della 24/a giornata diA disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. Per i partenopei autogol di Ismajli al 17' e rete di Osimhen al 28', al 19° centro in campionato. La squadra di Spalletti gioca in dieci uomini dal 67' per l'espulsione di Mario Rui per un fallo di reazione su Caputo. Il, all'ottava vittoria di fila, è sempre più primo in classifica con 65 punti, 18 in più dell'Inter; mentre l'è 12° a quota 28.