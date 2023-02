Calcio: Sampdoria. Pacco con testa maiale e minacce davanti la sede (Di sabato 25 febbraio 2023) Un'aria pesante per la Sampdoria sempre alla ricerca di compratori per evitare il fallimento. GENOVA - Clima sempre più teso in casa Sampdoria con la macabra scoperta di questa mattina davanti alla ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Un'aria pesante per lasempre alla ricerca di compratori per evitare il fallimento. GENOVA - Clima sempre più teso in casacon la macabra scoperta di questa mattinaalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Sampdoria. Pacco con testa maiale e minacce davanti la sede - NCN_it : Clamoroso alla #Sampdoria: una testa di maiale e un biglietto con minacce in un pacco recapitato in sede - TV7Benevento : **Calcio: Sampdoria, testa maiale e biglietto con minacce in un pacco recapitato in sede** -… - tuttosport : ??? Clima di tensione intorno alla #Sampdoria ?? Testa di maiale e minacce davanti la sede del club ?? I fatti in Ligu… - marcullo02 : RT @Gazzetta_it: Samp, altro shock: testa di maiale trovata davanti alla sede -