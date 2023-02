Calcio: Potter, 'minacce di morte a me e ai miei figli' (Di sabato 25 febbraio 2023) Londra, 25 feb. - (Adnkronos) - Dopo gli ultimi risultati non certo esaltanti del Chelsea, anche le minacce di morte per lui e la sua famiglia. Non è un momento facile per Graham Potter, che in conferenza stampa ha rivelato di aver ricevuto alcune mail dal contenuto decisamente minatorio. “Il mondo è duro per tutti -le parole dell'allenatore dei Blues-. Attraversiamo una crisi energetica, il costo della vita aumenta, la gente sciopera. Nessuno vuole sentir parlare di un ‘povero' allenatore di Premier League. Ma ho ricevuto alcune mail non particolarmente carine, che vogliono che io muoia e che i miei figli muoiano. Per quanto io abbia avuto supporto, ovviamente non è piacevole”. Una situazione complicata, che Potter ha affrontato così: “Se vai al lavoro e qualcuno ti insulta non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Londra, 25 feb. - (Adnkronos) - Dopo gli ultimi risultati non certo esaltanti del Chelsea, anche lediper lui e la sua famiglia. Non è un momento facile per Graham, che in conferenza stampa ha rivelato di aver ricevuto alcune mail dal contenuto decisamente minatorio. “Il mondo è duro per tutti -le parole dell'allenatore dei Blues-. Attraversiamo una crisi energetica, il costo della vita aumenta, la gente sciopera. Nessuno vuole sentir parlare di un ‘povero' allenatore di Premier League. Ma ho ricevuto alcune mail non particolarmente carine, che vogliono che io muoia e che imuoiano. Per quanto io abbia avuto supporto, ovviamente non è piacevole”. Una situazione complicata, cheha affrontato così: “Se vai al lavoro e qualcuno ti insulta non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Chelsea. Potter 'Mi augurano la morte, non è facile' - SecolodItalia1 : Calcio, bufera Chelsea. Graham Potter: «Ricevo insulti, scrivono che vogliono la mia morte» - Corriere : L’allenatore del Chelsea Potter. «I”miei” tifosi minacciano di morte me e i miei figli» - serieB123 : Potter (Chelsea). «Minacce di morte per me e i miei figli» - sportli26181512 : Potter, ammissione choc: 'Ho ricevuto mail che augurano la morte a me e ai miei figli': L'allenatore dei Blues, che… -