Calcio Napoli senza distrazioni: 2-0 ad Empoli (Di sabato 25 febbraio 2023) Altra prestazione maiuscola degli azzurri in gol con un autogol ed Osimhen. Peccato per una reazione inopportuna di Mario Rui che lascia il Calcio Napoli in dieci. Dopo Francoforte il rischio di “sedersi” e perdere dei punti era uno dei punti interrogativi prima di Empoli. Ma questo Calcio Napoli va oltre le possibili previsioni ed Leggi su 2anews (Di sabato 25 febbraio 2023) Altra prestazione maiuscola degli azzurri in gol con un autogol ed Osimhen. Peccato per una reazione inopportuna di Mario Rui che lascia ilin dieci. Dopo Francoforte il rischio di “sedersi” e perdere dei punti era uno dei punti interrogativi prima di. Ma questova oltre le possibili previsioni ed

