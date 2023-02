Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Monza; Palladino, niente e nessuno mi può distrarre Il tecnico e le '6 offerte ricevute', concentrato sulla squadra - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Monza; con Salernitana in porta ci sarà Cragno Cambio tra i pali. Palladino, 'premio all'impegno' - ANSACampania : Calcio: Salernitana; Sousa, a Monza saremo aggressivi - TUTTOJUVE_COM : Calcio - Monza, Palladino sulle voci di mercato: 'Niente e nessuno mi può distrarre' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Cragno sarà titolare contro la Salernitana, Palladino: 'Premio per l'impegno' -

Alla vigilia della trasferta di Salerno, il tecnico delnon si concede distrazioni: "Ringrazio il presidente per le sue parole, però dobbiamo parlare di. Il focus è la squadra e io resto ...Dopo un trittico di 1 - 0 i rossoneri sono pronti a tornare in campo per la 24ª giornata di Serie A. Archiviata la trasferta dila squadra ha preparato a Milanello la gara contro l' Atalanta : l'obiettivo è quello di confermare i recenti progressi per vincere un big match di vertice e di peso. Alla vigilia, Mister ...

Monza, Rovella ko: brutto infortunio, che è successo Tuttosport

Salernitana-Monza: la conferenza di Sousa Fantacalcio ®

Calcio: Salernitana; Sousa, a Monza saremo aggressivi - Campania Agenzia ANSA

Salernitana-Monza, Paulo Sousa sulla crescita di Nicolussi Caviglia Tuttosport

(ANSA) - MONZA, 25 FEB - Raffaele Palladino torna sulle parole con cui Silvio Berlusconi, alla vigilia della sfida al Milan della scorsa settimana, aveva di fatto blindato il tecnico spiegando ...Il tecnico del Monza ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Salernitana Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia della partita di Serie A contro la Salern ...