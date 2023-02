Calcio: Milan; dopo 5 mesi Maignan domani in campo con Atalanta (Di sabato 25 febbraio 2023) Mike Maignan domani torna titolare dopo 5 mesi tra i pali del Milan, nella sfida interna con l'Atalanta in programma alle 20.45 a San Siro. A confermarlo Stefano Pioli: "Giocherà, sta bene. Sono molto ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Miketorna titolaretra i pali del, nella sfida interna con l'in programma alle 20.45 a San Siro. A confermarlo Stefano Pioli: "Giocherà, sta bene. Sono molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Nuovo stadio, che succede? Il #Milan va da solo, l'#Inter si infuria - acmilan : Our deepest condolences go to Ilario Castagner's loved ones. Player, coach, and gentleman. È stato l'allenatore de… - sebpiocholle : RT @Gazzetta_it: Maignan, finalmente ci siamo: l'ora X è arrivata. Dopo un incubo lungo 161 giorni... - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli verso l'Atalanta: 'Torna Maignan in porta, Ibra può giocare' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli verso l'Atalanta: 'Torna Maignan in porta, Ibra può giocare' -