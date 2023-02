Calcio: Lega Serie A solidale con la Samp 'atti ignobili' (Di sabato 25 febbraio 2023) "La Lega Serie A esprime tutta la propria solidarietà alla dirigenza della Sampdoria, bersaglio oggi di un episodio increscioso, da condannare con la massima fermezza". Così la Lega del massimo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) "LaA esprime tutta la propria solidarietà alla dirigenza delladoria, bersaglio oggi di un episodio increscioso, da condannare con la massima fermezza". Così ladel massimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E sì: gli amanti del calcio e le persone perbene si vergognano della #Juventus ma si vergognano ancor più del minis… - 1913parmacalcio : Emergenza terremoto in Siria e Turchia: la @Lega_B e Parma Calcio rinnovano il proprio impegno al fianco dell’… - 1913parmacalcio : Prosegue la raccolta fondi di @UNICEF_Italia per l’emergenza terremoto in Turchia e Siria. Una campagna sostenuta d… - pg_chirico : RT @CancAtomic: Rubrica Gobbi dal web. Messaggio che mi ha fatto riflettere e pensare che anche IO potevo essere come questo fratello, se… - glooit : Calcio: Lega Serie A solidale con la Samp 'atti ignobili' leggi su Gloo -