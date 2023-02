Calcio | il Napoli è sempre più primo | 2-0 all' Empoli | ottava vittoria di fila e +18 sull' Inter

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 febbraio 2023), 25 feb. - (Adnkronos) - Ilcontinua a dominare la Serie A. Gli azzurri si impongono 2-0 a, conquistando l'die allungando a +18seconda in classifica. Il vantaggio arriva dopo il quarto d'ora grazie all'autogol di Ismajli, poi il solito Osimhen,più capocannoniere con 19 reti, firma il raddoppio. Vicario evita il tris e la traversa nega la rete a Kim. A metà del secondo tempo la squadra di Spalletti resta in 10 per l'espulsione (dopo on field review) di Mario Rui per un fallo di reazione su Caputo ma l'non riesce a rientrare in partita e ilpuò festeggiare l'ennesimo trionfo. Un episodio fortunato spiana la strada agli azzurri: ...