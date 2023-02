Calcio femminile | Serie A 2023 | l’Inter batte la Fiorentina e sale al 3° posto | il Sassuolo vince sul campo del Pomigliano

Leggi su oasport

(Di sabato 25 febbraio 2023) Si sono giocati oggi i primi due match validi per la 18ma giornata (l’ultima della prima fase di campionato prima della divisione delle squadre tra poule scudetto e poule salvezza) dellaA 2022-di. Nel match delle 12:30ha sconfitto laper 3-1, mentre nella sfida delle 14:30 ilha vinto per 2-0 in trasferta contro. Bel successo delnell’incontro di alta classifica contro la(3-1). Il primo goal della partita è della Viola al 14?: Boquete si trova a tu per tu con Piazza e insacca con freddezza.però non ci sta e reagisce alla grande con un uno-due targato Chawinga: la numero 11 delle nerazzurre prima trova il ...