Calcio | Europa League | Juve sul podio delle favorite | in quota turno complicato per la Roma

Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - Neanche il tempo di festeggiare il passaggio del turno per Juventus e Roma che l'urna di Nyon ha già rivelato le sfidanti delle italiane per gli ottavi di finale di Europa League. I bianconeri saranno chiamati all'inedita sfida contro il Friburgo, un accoppiamento favorevole per gli uomini di Allegri, visti ai quarti di finale a 1,45 su Snai contro il 2,65 della qualificazione tedesca. Urna meno benevola, invece, per la Roma che affronta la Real Sociedad: equilibrio in quota per la qualificazione, con i giallorossi, a 1,90, costretti a inseguire gli spagnoli dati tra le migliori otto della competizione a 1,85. Come riporta Agipronews, per quanto riguarda invece la vittoria finale si piazza al terzo posto la Juventus.

