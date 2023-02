Calcio: domani Pioli festeggia 800 panchine, 'voglio arrivare a 1000 alla guida del Milan' (Di sabato 25 febbraio 2023) Milano, 25 feb. - (Adnkronos) - Partita speciale quella di domani per Stefano Pioli. L'allenatore del Milan contro l'Atalanta taglierà il traguardo delle 800 partite da allenatore: "L'ho saputo ieri sera, il mio obiettivo è arrivare a mille panchine da allenatore del Milan -sottolinea il tecnico parmigiano in conferenza stampa-. Io continuo a pensare che tutte le esperienze, in positivo e in negativo, mi sono servite per farmi crescere. Poi è chiaro che quando vinci uno Scudetto quello resta un punto di riferimento, ma mi auguro che nel mio futuro ce ne siano ancora altre di gare come quella Scudetto". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023)o, 25 feb. - (Adnkronos) - Partita speciale quella diper Stefano. L'allenatore delcontro l'Atalanta taglierà il traguardo delle 800 partite da allenatore: "L'ho saputo ieri sera, il mio obiettivo èa milleda allenatore del-sottolinea il tecnico parmigiano in conferenza stampa-. Io continuo a pensare che tutte le esperienze, in positivo e in negativo, mi sono servite per farmi crescere. Poi è chiaro che quando vinci uno Scudetto quello resta un punto di riferimento, ma mi auguro che nel mio futuro ce ne siano ancora altre di gare come quella Scudetto".

