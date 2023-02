Calcio: Chelsea. Potter 'Mi augurano la morte, non è facile' (Di sabato 25 febbraio 2023) "Ricevo e - mail anonime che fanno riferimento anche alla mia famiglia", rivela il tecnico dei blues LONDRA (INGHILTERRA) - Ha lasciato il Brighton per dire sì al Chelsea e portare avanti la sua ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) "Ricevo e - mail anonime che fanno riferimento anche alla mia famiglia", rivela il tecnico dei blues LONDRA (INGHILTERRA) - Ha lasciato il Brighton per dire sì ale portare avanti la sua ...

