Calcio: Aia, 'ok presenza social ma regolamento va rispettato' (Di sabato 25 febbraio 2023) "La presenza privata degli associati sui social network non è vietata. Cosa molto diversa è la divulgazione regolamentare, interna ed esterna, che è demandata al Settore tecnico arbitrale che ne ha un'... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) "Laprivata degli associati suinetwork non è vietata. Cosa molto diversa è la divulgazione regolamentare, interna ed esterna, che è demandata al Settore tecnico arbitrale che ne ha un'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AIA - La presenza privata degli associati sui social network non è vietata, ma il regolamento va rispettato https://t.c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AIA - La presenza privata degli associati sui social network non è vietata, ma il regolamento va rispettato https://t.c… - susydigennaro : RT @napolimagazine: AIA - La presenza privata degli associati sui social network non è vietata, ma il regolamento va rispettato https://t.c… - napolimagazine : AIA - La presenza privata degli associati sui social network non è vietata, ma il regolamento va rispettato - glooit : Calcio: Aia, 'ok presenza social ma regolamento va rispettato' leggi su Gloo -