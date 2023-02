Caivano | paura nella notte | 3 auto in fiamme in un cortile privato

(Di sabato 25 febbraio 2023) In undi un edificiodi, in provincia di Napoli, tresono state danneggiate da un incendio divampato: indagini in corso. Trein, la scorsa, in undi un edificiodi, in provincia di Napoli. Sono stati i militari della locale compagnia, intorno

A Crispano, verso le 4.30, i carabinieri della compagnia disono intervenuti a via Roma 30 per un incendio. A prendere fuoco una Kia Picanto di un 53enne incensurato. Le fiamme - domate dai vigili del fuoco - hanno danneggiato la parte anteriore del ...la scorsa notte a Cardito in via Vanoni 20 per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Numerosi ... Sul posto sono giunti i carabinieri della sezione radiomobile di. ...

Caivano: 3 auto in fiamme in un cortile privato 2a News

Paura a Caivano, due auto distrutte dalle fiamme nella notte Internapoli

Paura a Caivano, lamiere si staccano dal tetto di un edificio e precipitano in strada Internapoli

Paura per un incendio improvviso: a fuoco un'auto NapoliToday

Cardito, Napoli: notte di paura, spari contro la casa e l'auto di un 44 ... Nano TV

Attimi di paura, questa notte 24 febbraio, a Caivano, dove è avvenuto un incendio. Ad andare in fiamme, tre auto ...A Crispano, verso le 4.30, i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti a via Roma 30 per un incendio. A prendere fuoco una Kia Picanto di un 53enne incensurato. Le fiamme - domate dai vi ...