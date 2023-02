Cagni: «Inter in campionato non ha più niente da fare. Sì agli esperimenti» (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Inter questa domenica affronterà il Bologna in campionato, Simone Inzaghi ha alcuni dubbi sulla formazione da scegliere. Gianni Cagni ha espresso la sua opinione in collegamento su TMW Radio sull’attacco nerazzurro e sulla stagione. DUBBI – Tanti i dubbi sulla formazione dell’Inter di questa domenica, Gianni Cagni ha commentato in questo modo su TMW Radio: «Non ti so dire chi deve giocare con il Bologna tra Dzeko e Lukaku, lo sa Inzaghi. Deve giocare chi sta meglio ovviamente, quello che ti dà più garanzie. Ormai in campionato per l’Inter non c’è più niente da fare, si può fare qualche esperimento. Tutte le squadre italiane danno più importanza alle coppe. Lukaku non è della società meneghina in realtà, quindi non ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) L’questa domenica affronterà il Bologna in, Simone Inzaghi ha alcuni dubbi sulla formazione da scegliere. Gianniha espresso la sua opinione in collegamento su TMW Radio sull’attacco nerazzurro e sulla stagione. DUBBI – Tanti i dubbi sulla formazione dell’di questa domenica, Gianniha commentato in questo modo su TMW Radio: «Non ti so dire chi deve giocare con il Bologna tra Dzeko e Lukaku, lo sa Inzaghi. Deve giocare chi sta meglio ovviamente, quello che ti dà più garanzie. Ormai inper l’non c’è piùda, si puòqualche esperimento. Tutte le squadre italiane danno più importanza alle coppe. Lukaku non è della società meneghina in realtà, quindi non ...

