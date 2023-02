Buongiorno, mamma! 2, rinviata la terza puntata: ecco quando va in onda (Di sabato 25 febbraio 2023) Venerdì 24 febbraio sarebbe dovuta andare in onda, su Canale 5, la terza puntata della seconda stagione di Buongiorno, mamma!, la fiction prodotta da prodotta da Rti e Lux Vide con protagonisti Raoul Bova, nei panni di Guido Borghi, e Maria Chiara Giannetta, che interpreta sua moglie Anna. Come ormai noto tale messa in onda è stata sospesa. Mediaset, dopo l'improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo, ha deciso di sostituire la fiction con la messa in onda di uno speciale Speciale Tg5 Matrix dedicato al giornalista e conduttore TV scomparso. Una decisione che si aggiunge anche alla sospensione di tutti i programmi, Uomini e donne, C'è posta per te e Amici, condotti dalla moglie di Costanzo, Maria De Filippi. ecco ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 25 febbraio 2023) Venerdì 24 febbraio sarebbe dovuta andare in, su Canale 5, ladella secstagione di, la fiction prodotta da prodotta da Rti e Lux Vide con protagonisti Raoul Bova, nei panni di Guido Borghi, e Maria Chiara Giannetta, che interpreta sua moglie Anna. Come ormai noto tale messa inè stata sospesa. Mediaset, dopo l'improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo, ha deciso di sostituire la fiction con la messa indi uno speciale Speciale Tg5 Matrix dedicato al giornalista e conduttore TV scomparso. Una decisione che si aggiunge anche alla sospensione di tutti i programmi, Uomini e donne, C'è posta per te e Amici, condotti dalla moglie di Costanzo, Maria De Filippi....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per il secondo appuntamento con la serie “Buongiorno, mamma! 2”, che si aggiudica la serata sul pubb… - senia65 : @Sicilianodoc7 Mamma mia! Ma come si fa?! Eppure, tutti parlano bene di lei. Resto veramente sconcertata. Buongiorno ?? - MusicStarStaff : CS_Nuovo appuntamento con la seconda stagione di “Buongiorno mamma” - studioverticeml : @DavideMalago Bene! Buongiorno Dave. Donna attiva! Augurissimi alla Mamma. Sul 'passo a trovarla' un leggero disacc… - _muffinbutton : buongiorno cupcakes ???? ieri sera mi è presa un po' malino perché ho finito la copertina per mamma e ora volevo mett… -