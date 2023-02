Buon compleanno a… Filip Stankovic

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 febbraio 2023) Oggicompie 21 anni. Inevitabile pensare al rapporto della sua famiglia con il pallone: il papà Dejan, allenatore combattivo e in questo momento non propriamente sereno nel tentativo difficile di salvare la Sampdoria; i fratelli Stefan (più anziano di lui di 2 anni) e Aleksandar (più giovane di 3) che giocano nelle giovanili dell’Inter. Dalle quali lui ha spiccato il volo per fare un’esperienza in Olanda con il Volendam, anche se proprio in questi giorni è tornato in Italia a osservare da vicino il mondo dal quale lui è uscito in prestito. Non un viaggio di nostalgia giovanile, ma una pausa per guarire da un infortunio. Spiccare il volo, nel caso di, non è un modo di dire per definire la sua professione di portiere, oltre che i chilometri percorsi per andare a fare un’esperienza che registra una progressiva ...