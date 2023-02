Bundesliga: Dortmund in Testa da Solo per una Notte, Eintracht Ancora Ko | Estero (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Mainz ha dato il via alla Bundesliga con una vittoria al Borussia Monchengladbach e, come una valanga, la competizione è proseguita oggi con ben cinque match emozionanti. Sfida tra le grandi quella tra il Borussia Dortmund e Hoffenheim, con i gialloneri che non hanno deluso le aspettative e, grazie al gol di Brandt, hanno preso il primo posto in classifica, staccando Union Berlino e Bayern Monaco. Anche il Lipsia ha avuto la meglio, affrontando con successo l’Eintracht Francoforte nella sfida Champions. Una vittoria che permette ai Red Bull di salire al quarto posto in classifica, in attesa di affrontare la Juventus in Europa League. Una partita decisa dai gol di Forsberg e Werner. Hertha Berlino e Werder Brema hanno vinto le rispettive partite, mentre il Wolfsburg ha conquistato un blitz esterno contro il Colonia. La giornata si è ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Mainz ha dato il via allacon una vittoria al Borussia Monchengladbach e, come una valanga, la competizione è proseguita oggi con ben cinque match emozionanti. Sfida tra le grandi quella tra il Borussiae Hoffenheim, con i gialloneri che non hanno deluso le aspettative e, grazie al gol di Brandt, hanno preso il primo posto in classifica, staccando Union Berlino e Bayern Monaco. Anche il Lipsia ha avuto la meglio, affrontando con successo l’Francoforte nella sfida Champions. Una vittoria che permette ai Red Bull di salire al quarto posto in classifica, in attesa di affrontare la Juventus in Europa League. Una partita decisa dai gol di Forsberg e Werner. Hertha Berlino e Werder Brema hanno vinto le rispettive partite, mentre il Wolfsburg ha conquistato un blitz esterno contro il Colonia. La giornata si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bundesliga: Eintracht, altro ko dopo il Napoli. Dortmund in testa: Il club di Francoforte, dopo il 2-0 in Champions… - sportmediaset : Dortmund primo da solo per una notte, battuto l’Hoffenheim. Bene anche il Lipsia #Sportmediaset #Bundesliga… - sportface2016 : #Bundesliga 2022/2023: vincono #Lipsia e #BorussiaDortmund, tutti i risultati del pomeriggio - Pall_Gonfiato : #TSGBVB le formazioni ufficiali - sportface2016 : #Bundesliga Le formazioni ufficiali del match tra #Hoffenheim e #BorussiaDortmund -