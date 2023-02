Bundesliga: Borussia Dortmund solo in vetta per una notte, Eintracht ancora ko. LIVE Schalke-Stoccarda (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo il successo nell'anticipo del venerdì del Mainz ai danni del Borussia Monchengladbach, la Bundesliga è proseguita questo... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo il successo nell'anticipo del venerdì del Mainz ai danni delMonchengladbach, laè proseguita questo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : La situazione in #Bundesliga - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Dortmund primo da solo per una notte, battuto l’Hoffenheim. Bene anche il Lipsia #Sportmediaset #Bundesliga #BorussiaDo… - zamborey : ???????? @Bundesliga_DE 22^ Giornata #Game of 15.30 #RBLSGE #KOEWOB #SVWBOC #Bundesliga #Germany #Fussball #Leipzig… - sportmediaset : Dortmund primo da solo per una notte, battuto l’Hoffenheim. Bene anche il Lipsia #Sportmediaset #Bundesliga… - sportface2016 : #Bundesliga 2022/2023: vincono #Lipsia e #BorussiaDortmund, tutti i risultati del pomeriggio -