Bundesliga: Borussia Dortmund solo in vetta, Eintracht ko, colpo di coda dello Schalke (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo il successo nell'anticipo del venerdì del Mainz ai danni del Borussia Monchengladbach, la Bundesliga è proseguita questo... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo il successo nell'anticipo del venerdì del Mainz ai danni delMonchengladbach, laè proseguita questo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Magicomonta : !! SERATA SPECIALE !! DOMENICA 26 FEBBRAIO ORE 21 TUTORIAL SU COME CREARE UN EMULAZIONE TATTICA: IL BORUSSIA DORT… - CalcioNews24 : La situazione in #Bundesliga - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Dortmund primo da solo per una notte, battuto l’Hoffenheim. Bene anche il Lipsia #Sportmediaset #Bundesliga #BorussiaDo… - zamborey : ???????? @Bundesliga_DE 22^ Giornata #Game of 15.30 #RBLSGE #KOEWOB #SVWBOC #Bundesliga #Germany #Fussball #Leipzig… - sportmediaset : Dortmund primo da solo per una notte, battuto l’Hoffenheim. Bene anche il Lipsia #Sportmediaset #Bundesliga… -