Bundesliga 2022 2023 | vincono Lipsia e Borussia Dortmund | tutti i risultati del pomeriggio

(Di sabato 25 febbraio 2023) 5 gare nel sabato di/23 ed un computo totale di 12 gol. Partiamo dalla vittoria più ampia, quella casalinga del Werder Brema contro il Bochum. Padroni di casa che si impongono per 3-0, con le reti di Fullkrug, Schmidt e Ducksch. Altra vittoria casalinga è quella dell’Herta Berlino che, sempre in casa, fissa il risultato sul 2-0 contro l’Augsburg. Golnel secondo tempo di Richter e Lukebakio. Stesso risultato, ma a campi invertiti, nel match tra Colonia e Wolfsburg. Qui sono infatti gli ospiti ad andare in vantaggio di due reti, grazie al gol di Gerhardt e Arnold, quest’ultimo arrivato su rigore: 0-2 il risultato finale. Vince ancora il, in casa contro l’Eintracht Francoforte. A segno Werner e Forsberg nel primo tempo. Nel secondo prova a riaprila Sow ma non basta: finisce 2-1 per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Bundesliga 2022/2023: vincono #Lipsia e #BorussiaDortmund, tutti i risultati del pomeriggio - sportface2016 : #Bundesliga Le formazioni ufficiali del match tra #Hoffenheim e #BorussiaDortmund - digitalsat_it : #CalcioEstero #SkySport 2022/23 - #PremierLeague, #Bundesliga, #Ligue1 (24 Febbraio - 1 Marzo)… - digitalsat_it : Calcio Estero Sky Sport 2022/23 - Premier League, Bundesliga, Ligue 1 (24 Febbraio - 1 Marzo) - SportInTV_IT : Sky Sport - Bundesliga 2022/2023: la 22a giornata -

...vedere la Serie A su Sky e NOW Su Sky e NOW puoi vedere ogni giornata 3 partite di Serie A/... una per ogni girone), le migliori partite di Premier League,e Ligue 1. Se hai la curiosità ...Unacosì non si vedeva da parecchio tempo: tre squadre in vetta al giro di boa e un sogno che ... Becker e compagni non perdono in Bundes dal 13 novembre del, per mano del Friburgo, e ...

FORMAZIONI UFFICIALI HOFFENHEIM-BORUSSIA DORTMUND ... SPORTFACE.IT

Bundesliga 2022/2023: vincono Lipsia e Borussia Dortmund, tutti i ... SPORTFACE.IT

Bundesliga 2022/2023: il Bayer Leverkusen cade in casa, alla ... SPORTFACE.IT

Bundesliga - Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco 3-2: colpaccio 'Gladbach a firma Stindl, Hofmann e Thuram Eurosport IT

Lipsia-Eintracht Francoforte Streaming Gratis: dove vedere la ... Footballnews24.it

Segui con noi la Diretta Live della partita tra Herta Berlino e Augsburg, valida per la 22ª giornata di Bundesliga ...Calcio Estero Sky Sport 2022/23 - Premier League, Bundesliga, Ligue 1 (24 Febbraio - 1 Marzo), Da venerdì 24 febbraio, a mercoledì 1° marzo, nella Casa dello Sport di Sky spazio ai campionati esteri p ...