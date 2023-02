Bufera social su Edoardo per la sua frase sessista ad Antonella VIDEO | “Quando vuoi i p…… chiamami” Lei gli risponde per le rime

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theTerminatorGD : “Ha copiato il format e le battute': bufera su Luciana Littizzetto per l'intervento sul caro affitti… - infoitcultura : Scontro tra Fedez e Mario Giordano, bufera social - mirellaladini : RT @ilgiornale: 'Addirittura, copiare le battute, mi fa ridere. Fatelo un minimo sforzo'. #LucianaLittizzetto e #CheTempoCheFa nella bufera… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Siena Suore del convento di clausura troppo social, arriva il commissariamento e scoppia la bufera - infoitcultura : Luciana Littizetto nella bufera social: “Parla del caro affitti a Milano ma non cita le fonti, battute comprese” “Q… -

Nuovaal Grande Fratello Vip . Sotto accusa, ancora una volta, Edoardo Donnamaria che si è lasciato ...frasi che nel giro di poche ore hanno alimentato diverse infuocate polemiche sui. Il ...E' stata lei stessa a postarla sui suoi profili. Knox, tornata negli Stati Uniti, non dice mai se si tratti del carcere di Perugia, ma quello è stato l'unico suo periodo di detenzione. Nell'...

“Atteggiamenti perversi con tanto di palpate”, bufera social su ... CN24TV

"Atteggiamenti perversi con tanto di palpate", bufera social su guardia medica del cosentino Virgilio

Amanda Knox posta una foto in carcere. E sui social si scatena la bufera Gazzetta del Sud

Bufera social su TikTok: perché aumentano i furti d’auto Virgilio Motori

Scontro tra Fedez e Mario Giordano, bufera social: tutti contro il rapper, da Salvini a Dalla Chiesa Virgilio Notizie

La discussione è nata perché Donnamaria avrebbe voluto poter ricucire i rapporti con Antonella, ma la ragazza non si aspettava il commento sprezzante di Edoardo ...Spunta una foto in carcere di Amanda Knox , l'americana che fu detenuta per quasi quattro anni a Perugia per l'omicidio di Meredith Kercher prima di tornare ...