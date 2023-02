Brunello Cucinelli e Carlo III insieme per una moda più sostenibile: “Il Re mi ha fatto i complimenti per l’abito, gli ho risposto con una piccola bugia” (Di sabato 25 febbraio 2023) “Ci siamo conosciuti nel 2021, quando siamo stati ospiti insieme al G20 di Roma, una cosa molto bella per tutti e due. Poi a Natale lui mi ha mandato un biglietto di auguri chiamandomi però Bruno. Allora gli ho risposto con una lettera bellissima. Gli ho scritto che è stata una grande fonte di ispirazione perché è sempre elegantissimo e perché è stato il primo a parlare di sostenibilità, inoltre ho ricordato sua madre in maniera amabile. Lui non solo l’ha letta ma mi ha detto che era la più bella mai ricevuta e mi ha invitato a pranzo, ovviamente ho risposto ‘vengo anche a piedi!. E così, venerdì scorso sono andato insieme a Federico Marchetti a Buckingham Palace. Ero molto emozionato, salendo le grandi scale di quell’antico palazzo mi sono sentito parte della democrazia più grande della storia, mi sono anche un po’ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) “Ci siamo conosciuti nel 2021, quando siamo stati ospitial G20 di Roma, una cosa molto bella per tutti e due. Poi a Natale lui mi ha mandato un biglietto di auguri chiamandomi però Bruno. Allora gli hocon una lettera bellissima. Gli ho scritto che è stata una grande fonte di ispirazione perché è sempre elegantissimo e perché è stato il primo a parlare di sostenibilità, inoltre ho ricordato sua madre in maniera amabile. Lui non solo l’ha letta ma mi ha detto che era la più bella mai ricevuta e mi ha invitato a pranzo, ovviamente ho‘vengo anche a piedi!. E così, venerdì scorso sono andatoa Federico Marchetti a Buckingham Palace. Ero molto emozionato, salendo le grandi scale di quell’antico palazzo mi sono sentito parte della democrazia più grande della storia, mi sono anche un po’ ...

