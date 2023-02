Brescia-Bari, Serie B: probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 25 febbraio 2023) Due squadre partite con lo stesso obiettivo, ma che oggi si ritrovano agli antipodi. Il Bari ha rispettato i pronostici e al Rigamonti va a caccia del quarto risultato utile consecutivo per agganciare momentaneamente il Genoa al secondo posto. Il Brescia, invece, dopo l’ennesimo ribaltone in panchina vuole trovare un successo che manca addirittura da novembre per uscire dalle sabbie mobili di fondo classifica e inseguire quantomeno una salvezza tranquilla. Il fischio d’inizio a Brescia-Bari, valevole per la 26esima giornata di Serie B, è in programma alle ore 14:00 di oggi. Il momento delle due squadre Partiti bene grazie ai 5 successi delle prime 6 gare, i padroni di casa si sono “sgonfiati” in seguito al tracollo avuto nella gara d’andata contro il Bari. Dal 6-2 rimediato al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) Due squadre partite con lo stesso obiettivo, ma che oggi si ritrovano agli antipodi. Ilha rispettato i pronostici e al Rigamonti va a caccia del quarto risultato utile consecutivo per agganciare momentaneamente il Genoa al secondo posto. Il, invece, dopo l’ennesimo ribaltone in panchina vuole trovare un successo che manca addirittura da novembre per uscire dalle sabbie mobili di fondo classifica e inseguire quantomeno una salvezza tranquilla. Il fischio d’inizio a, valevole per la 26esima giornata diB, è in programma alle ore 14:00 di oggi. Il momento delle due squadre Partiti bene grazie ai 5 successi delle prime 6 gare, i padroni di casa si sono “sgonfiati” in seguito al tracollo avuto nella gara d’andata contro il. Dal 6-2 rimediato al ...

