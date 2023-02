Breda: “Il Benevento ha dei valori, per vincere non dovremo rilassarci” (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’Ascoli arriva alla sfida col Benevento forte dei sei punti ottenuti con Perugia e Parma. Le parole di Roberto Breda alla vigilia del match del Del Duca che potrebbe valere tanto per le ambizioni di entrambe le squadre: Lavoro – “E’ vero che nei momenti positivi si lavora meglio, ma non bisogna dimenticare il prima: se perdiamo quella cattiveria agonistica e quella concentrazione che ci hanno permesso di ottenere questi 6 punti, viene meno il DNA che dobbiamo sempre avere. E’ stata una settimana usata per migliorare la qualità del gioco e gli sviluppi, ma questo è secondario all’atteggiamento. Non dobbiamo correre il rischio di sederci dopo due partite fatte bene; faccio l’esempio del Perugia che, dopo aver vinto il derby, ieri è andato in difficoltà. Quindi bisogna continuare su questa strada e su questo atteggiamento. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’Ascoli arriva alla sfida colforte dei sei punti ottenuti con Perugia e Parma. Le parole di Robertoalla vigilia del match del Del Duca che potrebbe valere tanto per le ambizioni di entrambe le squadre: Lavoro – “E’ vero che nei momenti positivi si lavora meglio, ma non bisogna dimenticare il prima: se perdiamo quella cattiveria agonistica e quella concentrazione che ci hanno permesso di ottenere questi 6 punti, viene meno il DNA che dobbiamo sempre avere. E’ stata una settimana usata per migliorare la qualità del gioco e gli sviluppi, ma questo è secondario all’atteggiamento. Non dobbiamo correre il rischio di sederci dopo due partite fatte bene; faccio l’esempio del Perugia che, dopo aver vinto il derby, ieri è andato in difficoltà. Quindi bisogna continuare su questa strada e su questo atteggiamento. ...

