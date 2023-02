Br | Curcio | “Fatta presente a pm mia totale estraneità a sequestro Gancia”

(Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Visto che vengo tirato in ballo per i fatti del 5 giugno 1975 alla cascina Spiotta di Arzello con l’intenzione di attribuirmi una qualche responsabilità in essi, ho fattoai magistrati che mi hanno interrogato, consegnando loro anche una memoria scritta, la miasia alla decisione di effettuare ildi Vallarino, sia a tutto ciò che lo ha riguardato”. Lo scrive l’ex capo delle Br Renatoin una nota diffusa tramite il suo avvocato dopo che è trapelata la notizia che sarebbe indagato per quei fatti. Durante il blitz nella cascina dell’alessandrino che portò alla liberazione dell’imprenditore Vittorio Vallarino Gangia ci fu un conflitto a fuoco in cui morì anche Mara Cagol, moglie di, oltre al ...

Il fondatore delle Br accusato anche per un opuscolo. In quella sparatoria, alla casina Spiotta, ottobre 1975, morì anche la moglie, Mara Cagol.