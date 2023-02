Bournemouth-Manchester City (sabato 25 febbraio 2023 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 25 febbraio 2023) Quando Bournemouth e Manchester City scenderanno in campo sapranno come è finta Leicester-Arsenal con Gary O’Neil e Pep Guardiola che avranno tifato in modo opposto. I Citizens vengono da due pareggi in trasferta, entrambi per 1-1, contro Nottingham Forest ed RB Lipsia, con quest’ultimo che lascia ancora parecchio lavoro da fare per passare il turno InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 25 febbraio 2023) Quandoscenderanno in campo sapranno come è finta Leicester-Arsenal con Gary O’Neil e Pep Guardiola che avranno tifato in modo opposto. I Citizens vengono da due pareggi in trasferta, entrambi per 1-1, contro Nottingham Forest ed RB Lipsia, con quest’ultimo che lascia ancora parecchio lavoro da fare per passare il turno InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #PremierLeague, le formazioni ufficiali di #Bournemouth-#ManchesterCity #BOUMCI - sportli26181512 : Premier: LIVE l'Arsenal in casa del Leicester alle 16, il City a Bournemouth alle 18:30: Continua il duello in vett… - Mingaball : RT @infobetting: #BuongiornoATutti Prosegue oggi la lotta per il titolo in #PremierLeague ??????????????in particolare con due sfide: ??#Bournemo… - infobetting : #BuongiornoATutti Prosegue oggi la lotta per il titolo in #PremierLeague ??????????????in particolare con due sfide: ??… -