Botte per un cellulare nel Napoletano: arrestato anche 17enne (Di sabato 25 febbraio 2023) L’hanno picchiato, colpendolo alla testa e alle gambe, con l’intento di impossessarsi del suo telefono. E’ accaduto lo scorso 12 gennaio, a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. La vittima, un cittadino bengalese, fu soccorsa per diverse lesione ed ora, per quell’aggressione e per quella rapina, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 25 febbraio 2023) L’hanno picchiato, colpendolo alla testa e alle gambe, con l’intento di impossessarsi del suo telefono. E’ accaduto lo scorso 12 gennaio, a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. La vittima, un cittadino bengalese, fu soccorsa per diverse lesione ed ora, per quell’aggressione e per quella rapina, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : E' virale il video di Sara Shirazi che piange tra lacrime e sangue dopo le botte della #poliziamorale e monta ancor… - CorriereCitta : Botte a un imprenditore per estorcergli 150mila euro: condannata l’ex di Daniele De Rossi - marcopittaluga1 : @v_veronesi @VincenzoDeLuca Le ho detto che aveva 12 anni e veniva cercato e trovato dove capitava, per strada nel… - LaPecoraNeraTV : @meb Portata la beretta? Tanto per sparare un paio di botte in aria come segno di pace ??? - xxl12132 : RT @xxl12132: Ancora una volta un marocchino di 17 anni ha demolito a botte un autista di bus che chiedeva il biglietto. Allora...oltre a '… -