Botte per rubare un cellulare a un bengalese: arrestato anche un 17enne (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL'hanno picchiato, colpendolo alla testa, alla gambe, pur di impossessarsi del suo telefono. E' accaduto lo scorso 12 gennaio, a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. La vittima, un cittadino bengalese fu soccorso per diverse lesione ed ora, per quell'aggressione e per quella rapina, sono scattate due misure cautelari: una a carico di un 17enne, collocamento in comunità, ed un'altra, domiciliari, a carico di un 21enne. Le indagini effettuate dai carabinieri della stazione di Palma Campania hanno permesso raccogliere diversi indizi nei confronti dei due indagati in relazione alla rapina nei confronti del 46enne cittadino bengalese. L'attività investigativa ha permesso di recuperare la refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati sono stati trasferiti rispettivamente ...

