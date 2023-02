Botte a un imprenditore per estorcergli 150mila euro | condannata l’ex di Daniele De Rossi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 febbraio 2023) È stataa 7 anni e due mesi di reclusione per aver tentato di ‘convincere’ a suon di mazzate l’Antonello Ieffi a farle un bonifico di. A essere stataieri con sentenza della IV sezione del tribunale di Roma è stata la 39enne, ex moglie del calciatore della RomaDe, Tamara Pisnoli. La vittima ha denunciato la Pisnoli finita a processo con altre due persone Un’inchiesta lunghissima, iniziata ben 10 anni fa per ricostruire quando accaduto, dopo la denuncia da parte della vittima che ha specificato agli investigatori di essere stato ‘invitato’ a casa della Pisnoli per essere ‘convinto’ con le maniere forti a corrispondere i soldi chiesti. Un impianto accusatorio che i magistrati inquirenti hanno ricostruito nel ...