Boss mafia garganica evaso | rafforzati controlli nel foggiano

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ salito il livello di attenzione da parte delle forze dell’ordine nella provincia di Foggia, la zona della quale è originario Marco Raduano, 40 anni, detto ‘Pallone’,dellaieri sera dal carcere di massima sicurezza di Badu ‘e Carros, in provincia di Nuoro, in Sardegna. L’uomo è riuscito a fuggire utilizzando il classico lenzuolo annodato e calandosi lungo le mura del penitenziario.e posti di blocco stanno interessando in particolare la città di Vieste. Raduano, a capo del clan mafioso omonimo, frutto di una precedente scissione, è stato condannato agli inizi di febbraio dalla Cassazione, quindi in modo definitivo, a 19 anni di reclusione. Gli ordini di esecuzione per la carcerazione sono stati emessi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura ...