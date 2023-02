Boss evade da Bad’ e Carros: è sceso calandosi con un lenzuolo riuscendo a scappare (Di sabato 25 febbraio 2023) A suo modo ha compiuto un'impresa: si è calato con un lenzuolo ed è evaso dal carcere di massima sicurezza di Badu' e Carros, a Nuoro. Protagonista Marco Raduano, detto "Pallone", originario di San Giovanni Rotondo (Foggia), 40 anni, Boss del clan dei Montanari della mafia garganica. Ora è ricercato in tutta la Sardegna con posti di blocco nelle strade principali e secondarie, nei porti e aeroporti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 febbraio 2023) A suo modo ha compiuto un'impresa: si è calato con uned è evaso dal carcere di massima sicurezza di Badu' e, a Nuoro. Protagonista Marco Raduano, detto "Pallone", originario di San Giovanni Rotondo (Foggia), 40 anni,del clan dei Montanari della mafia garganica. Ora è ricercato in tutta la Sardegna con posti di blocco nelle strade principali e secondarie, nei porti e aeroporti L'articolo proviene da Firenze Post.

