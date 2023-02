Borsa di Milano oggi 24 febbraio 2023 (Di sabato 25 febbraio 2023) Milano – . Seduta negativa per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dell’1,07% a 26.986 punti, con l’Ftse all share in calo dell’1% netto a quota 29.225. In Piazza Affari deboli Cnh, Bper e Stellantis che cedono due punti percentuali, in rialzo di circa l’1% L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Borsa Italiana oggi 30 settembre 2019: Milano +0,41% Borsa Italiana oggi 21 ottobre 2019: Milano +0,70% Borsa Italiana oggi 01 Aprile 2020: Milano -2,97% Borsa Italiana oggi 10 agosto 2020: Milano +0,69% Borsa ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 25 febbraio 2023)– . Seduta negativa per ladi: l’indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dell’1,07% a 26.986 punti, con l’Ftse all share in calo dell’1% netto a quota 29.225. In Piazza Affari deboli Cnh, Bper e Stellantis che cedono due punti percentuali, in rialzo di circa l’1% L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Italiana30 settembre 2019:+0,41%Italiana21 ottobre 2019:+0,70%Italiana01 Aprile 2020:-2,97%Italiana10 agosto 2020:+0,69%...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Borsa: Milano piatta (+0,1%) con l'Europa, gas in rialzo - infoiteconomia : Borsa di Milano oggi 24 febbraio: Ftse Mib in rosso - bizcommunityit : #Borsa: l'inflazione Usa gela l'Europa, a Milano (-1%) riflettori su Tim - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati - vogue_italia : La borsetta a spalla è stata un'icona e ora è pronta per tornare. E il vintage è un vero investimento moda! - infoiteconomia : Borsa: Milano negativa con Europa su prezzi Usa, giù Pirelli -