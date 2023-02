Bonus agricoltura 2023: via alle domande per beneficiare del credito d’imposta (Di sabato 25 febbraio 2023) A partire dal 15 febbraio 2023 è possibile presentare la domanda per accedere al Bonus agricoltura che prevede un credito d’imposta per le spese sostenute finalizzate allo sviluppo dell’E-Commerce. Per inviare la domanda c’è tempo fino al 15 marzo 2023. Ecco quali sono i requisiti necessari per beneficiare del Bonus agricoltura, che prevede la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per lo sviluppo del commercio telematico. E-Commerce per le aziende agricole: un’opportunità su cui investire Negli ultimi anni con lo scoppio della pandemia e con la digitalizzazione, le imprese agricole hanno colto le opportunità di investire risorse per ... Leggi su blowingpost (Di sabato 25 febbraio 2023) A partire dal 15 febbraioè possibile presentare la domanda per accedere alche prevede unper le spese sostenute finalizzate allo sviluppo dell’E-Commerce. Per inviare la domanda c’è tempo fino al 15 marzo. Ecco quali sono i requisiti necessari perdel, che prevede la possibilità didi unpari al 40% delle spese sostenute per lo sviluppo del commercio telematico. E-Commerce per le aziende agricole: un’opportunità su cui investire Negli ultimi anni con lo scoppio della pandemia e con la digitalizzazione, le imprese agricole hanno colto le opportunità di investire risorse per ...

