Bonaccini, taglio Rai va in Parlamento Tormentone Crozza, video sul new look (Di sabato 25 febbraio 2023) Si chiama RAI o RAItocchino? Nel Pd non hanno tempo di pensare alla politica e la RAI da l’aiutino al leader del Pd che dice bugie sulle proprie sopracciglia? Il ministro dovrà rispondere: la RAI è imparziale o aiuta alcuni leader? Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 25 febbraio 2023) Si chiama RAI o RAItocchino? Nel Pd non hanno tempo di pensare alla politica e la RAI da l’aiutino al leader del Pd che dice bugie sulle proprie sopracciglia? Il ministro dovrà rispondere: la RAI è imparziale o aiuta alcuni leader? Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... omarsivori : Freccero: 'Il taglio Rai sul sopracciglio di Bonaccini?Un tormentone che lancia il programma di Vespa' - UbaldoLorenzo : Da Bonaccini a 'Bonacciglie'il passo è breve?? - Affaritaliani : La RAI che 'lavora' per Bonaccini. Di chi è la manina del taglio? Freccero... - AntonioAmorosi : Si chiama RAI o RAItocchino? Bonaccini: il taglio RAI alla bugia sulle sopracciglia finisce in parlamento. Interrog… - omarsivori : Bonaccini, taglio Rai sulle sopracciglia va in parlamentoTormentone Crozza, l'imperdibile video sul nuovo look -