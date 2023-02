Bonaccini - Schlein | ultime frecciate Domani si vota per la segreteria Pd

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Stefano #Bonaccini: 'Sarei io il vecchio #PD? L’apparato dei perdenti appoggia Elly #Schlein' (QN) @ultimora_pol - ultimora_pol : Primarie #PD - Programmi a Confronto Ambiente #Bonaccini: No nucleare ma sì alla ricerca - Più energie rinnovabil… - ultimora_pol : #Bonaccini ironizza sullo zaino rubato a #Schlein: “Oggi durante il viaggio in treno tra Bologna e Napoli mi avevan… - f43bb0d6a395428 : RT @perledipolitica: #PrimariePD per un piddino semplice: - Al bar fa colazione a base di insetti?? mentre legge Repubblica - paga col POS… - Ado06408275 : RT @Libero_official: 'Io il vecchio? Tu sei appoggiata dall'apparato dei perdenti'. Primarie #Pd, #Bonaccini contro #EllySchlein (e pure Da… -

- I gazebo saranno aperti dalle 8 alle 20. 'Mi candido per cambiare tutto, volti metodo e visione' dice Elly. 'L'avversario è la destra, non dentro al partito' le parole del favorito dopo il voto dei circoli, Stefano ......seraa Napoli ha aperto al terzo mandato per De Luca, mi chiedo se sia questa la sua idea di cambiamento. Il cambiamento non si annuncia, si pratica per davvero'. Lo ha detto Ellya ...

Su 'Usato sicuro' e correnti scintille Bonaccini-Schlein Agenzia ANSA

Bonaccini contro Schlein: "Chi ti sostiene", Pd disintegrato Liberoquotidiano.it

I 25 seggi in provincia per scegliere il nuovo segretario Pd tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini La Stampa

Primarie Pd, mercato versus Stato: le due visioni dell'economia di Bonaccini e Schlein - 24+ 24+

Le Primarie del Pd si avvicinano. I candidati a sfidarsi nel braccio di ferro finale di domenica 26 febbraio per la segreteria saranno Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Ma sul voto pesano due… Leggi ...