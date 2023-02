Bombardieri strategici Usa rischierati in Spagna, due volano sull'Estonia (Di sabato 25 febbraio 2023) Quattro B52 Stratoforess arrivate ieri alla base di Moron, vicino Siviglia. Due hanno effettuttuato un passaggio sull'Estonia per riconfermare l'impegno americano alla protezione del paese baltico. ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Quattro B52 Stratoforess arrivate ieri alla base di Moron, vicino Siviglia. Due hanno effettuttuato un passaggioper riconfermare l'impegno americano alla protezione del paese baltico. ...

