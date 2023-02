Bomba al tribunale di Pisa, la rivendicazione degli anarchici: “Sostegno a Cospito. Arriviamo ovunque” (Di sabato 25 febbraio 2023) È stata rivendicata da una sigla di anarchici la Bomba artigianale trovata giovedì mattina al tribunale di Pisa e rimasta inesplosa per una casualità. Nel comunicato, firmato dal “Gruppo di Solidarietà Rivoluzionaria – Consegne a domicilio Fai/Fri” e diffuso via web, si parla di un’azione a Sostegno di Alfredo Cospito. Gli anarchici rivendicano la Bomba al tribunale di Pisa «La notte del 21 febbraio abbiamo collocato un ordigno esplosivo nella porta di servizio del tribunale di Pisa. Non sappiamo se la deflagrazione sia avvenuta, ma ci teniamo a sottolineare che quest’azione assume un’importanza non da poco: abbiamo dimostrato che è possibile avvicinarsi ai palazzi del potere e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 febbraio 2023) È stata rivendicata da una sigla dilaartigianale trovata giovedì mattina aldie rimasta inesplosa per una casualità. Nel comunicato, firmato dal “Gruppo di Solidarietà Rivoluzionaria – Consegne a domicilio Fai/Fri” e diffuso via web, si parla di un’azione adi Alfredo. Glirivendicano laaldi«La notte del 21 febbraio abbiamo collocato un ordigno esplosivo nella porta di servizio deldi. Non sappiamo se la deflagrazione sia avvenuta, ma ci teniamo a sottolineare che quest’azione assume un’importanza non da poco: abbiamo dimostrato che è possibile avvicinarsi ai palazzi del potere e ...

