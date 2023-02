Bologna-Inter, Zazzaroni non si fida: «1 o 2» Caressa, pronostico diverso (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel corso della puntata di oggi di Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto il loro pronostico su Bologna-Inter, partita valida per la 24ª giornata del campionato di Serie A in programma domenica 26 febbraio alle 12.30. PRONOSTICI – Queste le parole da parte dei giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, nel corso della loro trasmissione radiofonica Deejay Football Club, sul pronostico di Bologna-Inter. La partita, valida per la 24ª giornata del campionato di Serie A, è in programma oggi domenica 26 febbraio alle ore 12.30. Il primo ha puntato su una doppia. «1 o 2», prevede Zazzaroni. Il collega Caressa invece punta su una singola dichiarando. «X». Fonte: ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel corso della puntata di oggi di Deejay Football Club, Ivane Fabiohanno fatto il lorosu, partita valida per la 24ª giornata del campionato di Serie A in programma domenica 26 febbraio alle 12.30. PRONOSTICI – Queste le parole da parte dei giornalisti Ivane Fabio, nel corso della loro trasmissione radiofonica Deejay Football Club, suldi. La partita, valida per la 24ª giornata del campionato di Serie A, è in programma oggi domenica 26 febbraio alle ore 12.30. Il primo ha puntato su una doppia. «1 o 2», prevede. Il collegainvece punta su una singola dichiarando. «X». Fonte: ...

