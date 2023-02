Bologna-Inter, tre cambi da parte di Inzaghi? La probabile formazione (Di sabato 25 febbraio 2023) Le possibili scelte da parte di Simone Inzaghi per Bologna-Inter, partita valida per la 24ª giornata di Serie A. La probabile formazione. probabile formazione – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, in Bologna-Inter domani sarà confermato Andre Onana tra i pali. In difesa invece potrebbero esserci Milan Skriniar, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Sulle fasce possibile presenza dall’inizio per Denzel Dumfries (al posto di Matteo Darmian, in campo in Champions League contro il Porto dall’inizio) e Federico Dimarco. A centrocampo possibile ritorno per Marcelo Brozovic (al posto di Henrick Mkhitaryan) e conferme per Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. In attacco invece Simone ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) Le possibili scelte dadi Simoneper, partita valida per la 24ª giornata di Serie A. La– Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, indomani sarà confermato Andre Onana tra i pali. In difesa invece potrebbero esserci Milan Skriniar, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Sulle fasce possibile presenza dall’inizio per Denzel Dumfries (al posto di Matteo Darmian, in campo in Champions League contro il Porto dall’inizio) e Federico Dimarco. A centrocampo possibile ritorno per Marcelo Brozovic (al posto di Henrick Mkhitaryan) e conferme per Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. In attacco invece Simone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : L'Italia torna ad avere 7 squadre negli ottavi di finale delle tre Coppe Europee: era successo solo nel 1990-91, qu… - StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - tuttointer24 : Verso Bologna-Inter, statistiche alla mano: i numeri e curiosità della sfida ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - tuttointer24 : Bologna-Inter, le probabili formazioni: out Arnautovic, spazio a Brozovic e Lukaku ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… -