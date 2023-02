Bologna-Inter, Thiago Motta con due dubbi! Dalla panchina un ex ? CdS (Di sabato 25 febbraio 2023) È vigilia di Bologna-Inter. Thiago Motta, il quale ha parlato ieri in conferenza stampa (vedi articolo), ha due dubbi di formazione da risolvere. Intanto, l’ex Medel partirà Dalla panchina LE ULTIME ? Bologna-Inter, match dell’ora di pranzo di domani 26 febbraio. Al Dall’Ara ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, quasi 27 mila persone, per assistere ad uno dei match più Interessanti della 24ª giornata di campionato. Thiago Motta ha due dubbi di formazione: uno in attacco e l’altro in difesa. In avanti, c’è da capire se Sansone potrà giocare dall’inizio o meno. L’attacco febbrile che lo ha coinvolto negli scorsi giorni lascia ancora qualche sporadico dubbio. Ma dovrebbe farcela. In difesa, invece, ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) È vigilia di, il quale ha parlato ieri in conferenza stampa (vedi articolo), ha due dubbi di formazione da risolvere. Intanto, l’ex Medel partiràLE ULTIME ?, match dell’ora di pranzo di domani 26 febbraio. Al Dall’Ara ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, quasi 27 mila persone, per assistere ad uno dei match piùessanti della 24ª giornata di campionato.ha due dubbi di formazione: uno in attacco e l’altro in difesa. In avanti, c’è da capire se Sansone potrà giocare dall’inizio o meno. L’attacco febbrile che lo ha coinvolto negli scorsi giorni lascia ancora qualche sporadico dubbio. Ma dovrebbe farcela. In difesa, invece, ...

