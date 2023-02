Bologna-Inter, Skriniar e Dimarco non disponibili: il motivo dell’assenza (Di sabato 25 febbraio 2023) Skriniar e Dimarco non saranno a disposizione di Inzaghi per Bologna-Inter, sfida in programma domenica alle 12.30 al Dall’Ara. Il club nerazzurro comunica il motivo dell’assenza Bologna-Inter, Skriniar e Dimarco danno forfait: le motivazioni NON disponibili – Milan Skriniar e Federico Dimarco non saranno a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di domani contro il Bologna, in programma allo stadio “Dall’Ara” alle ore 12.30. Per il difensore slovacco lomboglutalgia sinistra, per l’esterno italiano affaticamento muscolare addominale. Fonte: Inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023)non saranno a disposizione di Inzaghi per, sfida in programma domenica alle 12.30 al Dall’Ara. Il club nerazzurro comunica ildanno forfait: le motivazioni NON– Milane Federiconon saranno a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di domani contro il, in programma allo stadio “Dall’Ara” alle ore 12.30. Per il difensore slovacco lomboglutalgia sinistra, per l’esterno italiano affaticamento muscolare addominale. Fonte:.it-News - Ultime notizie e calciomercato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - gippu1 : L'Italia torna ad avere 7 squadre negli ottavi di finale delle tre Coppe Europee: era successo solo nel 1990-91, qu… - StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - daniscooloof : @Inter @FDimarco Mi ricordo la notizia delle condizioni di handanovic prima di Bologna Inter PAURA - c_carlyalberti : RT @MatteoBarzaghi: Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addominale p… -